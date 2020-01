Final Fantasy 7 Remake: Tifa e Aerith prendono vita in nuovi cosplay

Per addolcire l'amara pillola del rinvio di Final Fantasy 7 Remake, le cosplayer Haru He e Fae La Blanche omaggiano Square Enix e il loro attesissimo kolossal ruolistico indossando i panni di Tifa e Aerith per reinterpretarle in una serie di suggestivi scatti.

Per dare vita al cosplay delle due protagoniste (assieme a Cloud Strife) di FF7, le due modelle hanno attinto alle scene di gameplay mostrateci in questi mesi dagli sviluppatori giapponesi e si sono servite dei bozzetti che ha condiviso Square Enix per aiutare i fan a realizzare dei cosplay fedeli dei personaggi del Remake, atteso al lancio per il 10 aprile 2020 in esclusiva su PlayStation 4 dopo l'ultimo posticipo.

Lo studio compiuto da Haru He e Fae La Blanche è stato davvero minuzioso e ha permesso alle due ragazze di ricreare alla perfezione l'acconciatura delle due protagoniste, il loro abbigliamento, gli elementi di equipaggiamento più rappresentativi e persino le animazioni più iconiche che andranno a impreziosirne il sistema di combattimento.

Cosa ne pensate di questi cosplay? Prima di lasciarvi alla bianca lavagna dei commenti e alle immagini realizzate dalle modelle attingendo al materiale multimediale di Square Enix su Tifa Lockhart e Aerith , vi ricordiamo che su queste pagine potete rileggere il messaggio di Yoshinori Kitase per il rinvio di Final Fantasy 7 Remake.