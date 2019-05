Final Fantasy 7 Remake: nuovo video dallo show State of Play!

Annunciato per la prima volta nel corso dell'ormai piuttosto lontano E3 2015, Final Fantasy VII Remake ritorna finalmente al contro della scena come uno dei giochi protagonisti del secondo State of Play di casa Sony.

Nel corso dell'appuntamento, infatti, non c'è stato spazio esclusivamente per il nuovo trailer di MediEvil Remake, ma anche per l'atteso ritorno videoludico dell'iconico Cloud. Dopo che il primo gameplay trailer di Final Fantasy 7 Remake era stato reso pubblico in occasione della Playstation Experience 2015, l'atteso titolo è tornato a mostrarsi in nuovo filmato, che trovate in apertura a questa news! Piuttosto breve, ci offre tuttavia l'occasione per dare un nuovo sguardo al titolo. Tuttavia, non disperate: il trailer promette che nuove informazioni sul progetto arriveranno nel corso del mese di giugno!

Con Final Fantasy VII Remake, Square Enix punta a dare nuova vita ad uno dei JRPG più amati di tutti i tempi. Approdato per la prima volta nelle case dei videgiocatori nel 1998,a più di vent'anni di distanza è ancora considerato un sostanziale capolavoro.