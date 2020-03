Final Fantasy 7 Remake torna a mostrarsi in una serie di nuovi spot giapponesi

Square Enix Japan ha pubblicato due nuovi spot TV di Final Fantasy VII Remake, oltre a tre diversi spot in live action per promuovere l'imminente uscita del gioco sul mercato giapponese.

Il primo spot viene denominato "Battle" ed è incentrato su una breve battaglia mentre il secondo è focalizzato sulla trama ("Story) infine sono presenti anche tre pubblicità in live action con altrettanti protagonisti intenti a condividere i loro ricordi su Final Fantasy VII e sulla serie, in attesa del remake.

FF7 Remake è atteso per il 10 aprile in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO, nella giornata di ieri Square Enix ha parlato di un possibile rinvio di Final Fantasy 7 a causa del Coronavirus, l'azienda non è sicura di riuscire a distribuire le copie fisiche ai rivenditori in tutto il mondo in tempo per il lancio a causa della delicata situazione internazionale che vede non solo rallentamenti nei trasporti di bene non strettamente necessari ma anche la chiusura di molti negozi in quasi tutti i paesi del mondo.

Maggiori dettagli sulla questione dovrebbero essere diffusi nella giornata di domani (venerdì 20 marzo), in ogni caso nell'eventualità il rinvio riguarderà certamente solo le copie fisiche mentre non ci saranno ritardi per l'edizione digitale in vendita sul PlayStation Store.