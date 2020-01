Final Fantasy 7 Remake: tour di concerti e colonna sonora originale in estate

Square Enix ha pubblicato oggi il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake che permette di ascoltare il brano principale della colonna sonora: la canzone Hollow è stata scritta da Nobuo Uematsu e cantata da Yosh, membro della rock band giapponese Survive Said The Prophet.

Le sorprese però non finiscono qui perchè la compagnia ha annunciato anche un tour mondiale con orchestra dedicato proprio alla colonna sonora di FF7 Remake, oltre all'arrivo della colonna sonora, disponibile dalla prossima estate.

"I fan potranno ascoltare la fantastica colonna sonora di Final Fantasy VII Remake dal vivo, tra cui il brano principale del gioco, durante il tour mondiale con orchestra che visiterà 10 città in collaborazione con AWR Music Productions. Il tour inizierà a Los Angeles a giugno e la maestosa orchestra e il fantastico coro interpreteranno la colonna sonora del gioco sotto la direzione di Arnie Roth, vincitore di un Grammy e celebre per i suoi lavori su Distant Worlds music from Final Fantasy. Per chi non riuscirà a partecipare, la colonna sonora completa di Final Fantasy VII Remake sarà anche disponibile a partire dall’estate 2020."

Il remake di Final Fantasy VII uscirà il 10 aprile su PlayStation 4 e PS4 PRO, il gioco era inizialmente previsto per marzo ma è stato rimandato per dare modo agli sviluppatori di rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto.