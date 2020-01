Final Fantasy 7 Remake: un trailer per la statuina di Cloud in sella alla sua moto

Square Enix e Play Arts Kai hanno pubblicato un trailer per mostrare la nuova statuetta di Final Fantasy VII Remake che mostra Cloud in sella alla Hardy Daytona, la sua iconica motocicletta. Si tratta dello stessa figure incluse nella 1st Class Edition a tiratura limitata.

Sul sito giapponese di Square Enix è possibile preordinare il bundle che include l'action figure e la versione standard del gioco al prezzo di 37.000 yen, circa 300 euro al cambio attuale, tasse escluse. Final Fantasy VII 1st Class Edition risulta invece attualmente sold-out su Square-Enix Store mentre è ancora disponibile presso rivenditori indipendenti, anche se in quantità davvero ridotte.

La statua potrà essere acquistata anche separatamente dal gioco a partire dal 10 aprile, data di uscita di Final Fantasy 7 Remake per PS4. FFVII era inizialmente atteso per il 3 marzo ma gli sviluppatori hanno posticipato il lancio di circa un mese così da avere più tempo a disposizione per finire al meglio alcuni aspetti del progetto e consegnare alla community un gioco privo di sbavature.

Maggiori dettagli su Final Fantasy 7 potrebbero arrivare dal Taipei Game Show 2020 in programma a febbraio, il gioco sarà presente (non è chiaro se in forma giocabile o meno) come parte della lineup Sony PlayStation.