Final Fantasy 7 Remake: trapelano i video gameplay della presunta demo per PS4

Nella giornata di ieri si è fatto largo in rete un rumor secondo il quale sarebbe in arrivo una demo di final Fantasy 7 Remake sul PlayStation Store, che Square Enix non ha ancora annunciato in via ufficiale.

Pare che un utente di Reddit sia riuscito, non sappiamo come, ad accedere ai file della demo e a scaricarli sulla propria PlayStation 4. In men che non si dica ha caricato in rete la cutscene introduttiva, alla quale si sono presto andate ad unire le due sequenze di gameplay che abbiamo allegato in cima questa notizia. I due video sono intitolati Part 1 e Part 3, ma sul canale dello YouTuber non riusciamo a trovare la seconda parte.

Nonostante ciò, i due filmati combinati offrono ben 30 minuti di gameplay, più che sufficienti a saziare la curiosità dei giocatori in attesa di Final Fantasy 7 Remake. Combattimenti, esplorazione, boss fight, conversazioni con i personaggi secondari... c'è materiale a sufficienza per farsi un'idea sulle potenzialità del gioco.

Secondo il leaker, la demo verrà resa disponibile in tutte le lingue che saranno supportate al lancio dal gioco, e includerà al suo interno un totale di sette scenari. Si tratta, in ogni caso, di informazioni non ufficiali, che in attesa di un annuncio da parte di Square Enix vi consigliamo di prendere con le pinze. Final Fantasy 7 Remake, ricordiamo, verrà lanciato il 3 marzo 2020 su PlayStation 4, piattaforma alla quale sarà legato in esclusiva per un intero anno.