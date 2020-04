Final Fantasy 7 Remake, trapelato in rete il finale del gioco: il video

A causa dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di Coronavirus/COVID-19, come ormai ampiamente noto, Square Enix ha deciso di anticipare l'invio delle copie fisiche di Final Fantasy 7 Remake, così da compensare eventuali ritardi nelle consegne.

Come conseguenza, moltissimi videogiocatori hanno ricevuto la propria copia del gioco con un discreto anticipo rispetto alla release ufficiale, rimasta fissata per la giornata di domani, venerdì 10 aprile. In questo contesto, non sorprende dunque che in rete abbiano già trovato ampio spazio spoiler e anticipazioni sul contenuto del gioco. Nonostante si tratti di un rifacimento dell'iconico JRPG pubblicato oltre vent'anni fa, Final Fantasy 7 Remake ha comunque in servo diverse sorprese per i giocatori.

Parte di queste sembrano collocarsi nelle fasi conclusive dell'avventura, che devia parzialmente dal percorso narrativo originale e ha scatenato alcune rimostranze da parte del pubblico. La community vidoeludica ne sta dibattendo su diversi forum e video della fine di Final Fantasy 7 Remake si sono ormai fatti strada in rete. Qualora lo desideriate, potete trovarne un esempio direttamente in apertura a questa news: ovviamente, lo sottolineiamo, la visione implica enormi spoiler sul contenuto del gioco, siete dunque avvertiti!



Per tutti i dettagli sulla produzione Square Enix, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake, a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli.