Final Fantasy 7 Remake: dove trovare tutti i Dischi Musicali del Jukebox

Tra i vari oggetti collezionabili di Final Fantasy 7 Remake ci sono anche 31 dischi musicali, grazie ai quali è possibile sbloccare nuove tracce sonore da inserire nei Jukebox. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarli tutti, mostrandovi le loro posizioni nel mondo di gioco.

Per aiutarvi a trovare tutti e 31 i dischi musicali di Final Fantasy 7 Remake, in cima abbiamo riportato un video in cui vengono mostrate le posizioni di tutti i dischi in questione.

Di seguito abbiamo elencato i dischi che possono essere trovati in ogni capitolo dell'avventura in ordine cronologico, indicando per ciascuno di essi il minuto a partire dal quale vengono mostrati nel video.

Capitolo 3

Disco 03: Tifa's Theme - 0:05

Disco 27: Hip Hop de Chocobo - 0:24

Disco 01: Prelude - 0:54

Disco 04: Barret's Theme - 1:24

Capitolo 5

Disco 28: Stamp - 1:46

Capitolo 6

Disco 18: Electric de Chocobo - 2:17

Capitolo 7

Disco 02: Bombing Mission - 3:11

Capitolo 8

Disco 21: Cait Sith's Theme - 3:35

Disco 25: Tango of Tears - 3:58

Disco 19: Costa Del Sol - 4:20

Disco 20: Gold Saucer - 4:42

Capitolo 9

Disco 22: Cosmo Canyon - 5:02

Disco 10: Honeybee Inn - 5:21

Disco 17: Farm Boy - 5:47

Disco 08: Under the Rotting Pizza - 6:16

Disco 29: The Midgar Blues - 6:41

Disco 26: Let the Battles Begin - 7:22

Capitolo 10

Disco 11: Don of the Slums - 8:54

Capitolo 11

Disco 09: The Opressed - 9:18

Capitolo 13

Disco 06: Let the Battles Begin! - 9:35

Disco 15: On Our Way - 9:57

Disco 14: Main Theme of FFVII - 10:18

Capitolo 14

Disco 23: Descendant of Shinobi - 10:39

Disco 07: The Turk's Theme - 11:01

Disco 16: Good Night, Until Tomorrow - 11:26

Disco 12: Fight On! - 12:00

Disco 30: Stand Up - 12:25

Disco 24: Wutai - 12:55

Disco 13: The Case - 13:16

Capitolo 15

Disco 05: Lurking in the Darkness - 13:34

Capitolo 16

Disco 31: Scarlet's Theme - 13:54

Come potete vedere nel filmato, la maggior parte dei dischi musicali sono abbastanza facili da trovare, e li otterrete senza particolari sforzi nel corso dell'avventura. Se avete terminato il gioco e ve ne siete lasciato qualcuno indietro, avrete comunque la possibilità di selezionare i singoli capitoli dove vi manca qualche disco per andare a prenderlo.

A proposito di missioni e collezionabili, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche dove trovare i gatti nella missione Amici Scomparsi. Invece siete riusciti a ottenere tutte le tecniche dei nemici?