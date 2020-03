Final Fantasy 7 Remake: trovati alcuni riferimenti a Crisis Core e all'universo esteso

L'inaspettata sorpresa riservata da Square Enix ai giocatori ha portato un'ulteriore ondata di entusiasmo intorno a Final Fantasy 7 Remake. Dopo la pubblicazione della Demo infatti i giocatori hanno analizzato ogni angolo della prima missione proposta nel gioco, scoprendo alcuni interessanti dettagli.

Un utente Reddit chiamato ArceliaDesune ha trovato un riferimento particolare all'interno della stazione ferroviaria dove Cloud e compagni arrivano prima di dirigersi verso il reattore Mako. Nel muro vicino ai tornelli sono stati posizionati dei manifesti pubblicitari del "Banora White Apple Juice". Lo sponsor è un chiaro riferimento ad uno degli oggetti già visti in Final Fantasy 7: Crisis Core, il prequel uscito nel 2007 che racconta la storia di Zack Fair. In particolare, Banora è una città che appare esclusivamente in Crisis Core e in cui vengono coltivate appunto le "White Apple" (Mele Bianche). La città e le sue mele assumono una notevole importanza sia per il protagonista che per il suo avversario Genesis Rhapsodos.

Al di là della storia, il riferimento all'interno di Final Fantasy 7 Remake denota la presenza di una lore profonda che si estende a tutto l'universo di Compilation of Final Fantasy VII, la serie di metastorie legate al gioco principale. Un dettaglio importante, che sottolinea la profondità del remake e lascia ben sperare anche per i futuri episodi. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il provato di Final Fantasy 7 Remake è disponibile sulle pagine di Everyeye.