Final Fantasy 7 Remake: trucchi e consigli per battere Roche

Se avete già sconfitto il Vigilante Scorpio nel Capitolo 1 di Final Fantasy 7 Remake ed avete completato tutte le attività nel Capitolo 3, è giunto il momento di proseguire nell'avventura ed affrontare un'altra boss fight.

Nel quarto capitolo di questo remake il nemico principale non è un enorme robot ma un fastidioso umano che prende il nome di Roche e che va affrontato in due diverse occasioni.

Scontro in moto

Il primo incontro con Roche avviene durante la fase in moto, quando Cloud e i suoi amici sono diretti verso la vecchia casa di Jessie. Ad un certo punto del tragitto il nemico farà il suo ingresso sul campo e dovrete fare il possibile per sconfiggerlo prima che possa eliminare voi o uno degli alleati a bordo dei veicoli. In questa prima fase dello scontro non dovreste avere particolari problemi nello sconfiggere il boss, soprattutto se non dimenticate mai di effettuare l'attacco a distanza tenendo premuto L1 e premendo poi Triangolo. Fate inoltre attenzione ai fulmini evocati da Roche muovendovi continuamente, stategli lontano ogni volta che solleva la moto e non mollate mai l'acceleratore. Seguite questi consigli e nel giro di qualche minuto avrete la meglio.

Testa a testa

Proseguendo nella missione vi ritroverete nuovamente a combattere contro Roche, questa volta da soli e senza l'ausilio del veicolo. Proprio come visto nella boss fight contro il Vigilante Scorpio, anche in questo caso ci sono diverse fasi e la prima è sicuramente la più semplice. Continuate a stordire il nemico con degli attacchi stremanti, parate i suoi attacchi e colpitelo fino a quando le cose non inizieranno a complicarsi. Da un certo punto in poi, infatti, Roche inizierà ad essere più aggressivo, parerà tutti i vostri attacchi e proverà ad accanirsi su di voi con delle cariche. Il modo migliore per contrastare l'avversario in questa fase è schivare le cariche, tenersi a distanza e non colpirlo mai troppe volte consecutivamente: insomma, utilizzate la strategia della toccata e fuga. Sempre durante questa fase vi suggeriamo di continuare a fargli pressione con attacchi stremanti e con magie di fuoco, elemento al quale è debole come tutti gli avversari umani. Continuate così e lo sconfiggerete una volta per tutte.

