Final Fantasy 7 Remake: trucchi e consigli per sconfiggere Vigilante Scorpio, primo boss

Come avrete già scoperto giocando la versione definitiva di Final Fantasy 7 Remake, le fasi iniziali dell'avventura corrispondono proprio alla demo che abbiamo potuto provare qualche settimana fa. Ciò significa che il primo boss da sconfiggere è il possente Vigilante Scorpio, la creatura robotica dotata di attacchi letali.

Nel momento in cui si affronta questo boss si hanno a disposizione due personaggi: Cloud e Barrett. Il primo è quello che può infliggere più danni all'avversario ma al contempo è quello che risulta essere più vulnerabile ai suoi attacchi, richiedendo al giocatore una certa attenzione per evitare che venga messo al tappeto. A questo proposito vi suggeriamo di utilizzare direttamente Cloud Strife e di lasciare che l'intelligenza artificiale si occupi dei movimenti di Barrett, le cui abilità possono essere attivate con la pressione di R2, in modo da evitare che la sua barra ATB resti a lungo inutilizzata.

La prima fase dello scontro è molto semplice e non bisogna far altro che attaccare ripetutamente il nemico con attacchi stremanti per avere una finestra di tempo durante il quale danneggiarlo seriamente. Sfruttate la schivata e la parata (utilissima per tutti gli attacchi incessanti come le lunghe raffiche delle mitragliatrici) per subire il minor quantitativo di danni possibili e quando la salute è troppo bassa non esitate ad utilizzare una pozione curativa. Ad un certo punto si attiverà un'animazione e il grosso robot sarà protetto da uno scudo: in questa seconda fase bisogna raggiungere le spalle del nemico per colpire il suo punto debole e infliggergli danni fino all'inizio della fase tre, anch'essa preannunciata da una breve sequenza filmata. Nella fase tre il Vigilante Scorpio è in grado di eseguire un letale attacco laser con la sua coda ma, fortunatamente, questo speciale colpo richiede qualche secondo di preparazione. Durante questo breve lasso di tempo dovete correre dietro un riparo e i cumuli di metallo caduti dal soffitto a suon di razzi fanno proprio al caso vostro: cercate riparo dietro uno di questi e scatenate tutto il vostro potere d'attacco sul robot per stremarlo e danneggiarlo. Una volta scesa ulteriormente la salute del nemico, questo entrerà nella quarta ed ultima fase dello scontro. In questo frangente il vostro obiettivo è distruggere gli arti del robot, i quali possono essere agilmente agganciati con la pressione del tasto R3 e distrutti a suon di colpi sovraccarico di Barrett. Conservate le abilità limite dei due personaggi per i momenti di stremo del nemico, così da dargli il colpo di grazia e proseguire nella storia.

