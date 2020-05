Final Fantasy 7 Remake primo in USA; vendite epocali grazie al Coronavirus

L'emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio la sanità e gran parte dell'economia mondiale, eppure alcuni settori ne hanno beneficiato. Tra questi, a giudicare dai dati in arrivo dagli Stati Uniti grazie ad NPD, c'è anche il mercato videoludico, visto che in moltissimi si sono affidati ai videogiochi per intrattenersi tra le mura di casa.

Ad aprile i giocatori statunitensi hanno speso la bellezza di un miliardo e mezzo di dollari, un dato in crescita del 73% dallo stesso periodo dello scorso anno. Grazie a questo risultato, questo del 2020 è diventato il mese di aprile più proficuo di sempre. La spesa per le console è cresciuta del 163%. A fare la parte del leone è stata Nintendo Switch: mai nessun hardware nella storia USA aveva venduto così tante unità nei primi quattro mesi dell'anno. Il controller più venduto è invece stato il DualShock 4.

A dominare la classifica dei videogiochi più venduti è stato Final Fantasy 7 Remake che, oltre a diventare immediatamente il gioco più venduto del 2020 per PS4, ha anche fatto registrare il miglior lancio di sempre - sia per incasso che per unità vendute - del franchise. Entrambi i record erano precedentemente detenuti da Final Fantasy XV, che nel dicembre 2016 ha tuttavia beneficiato anche dell'uscita su Xbox One.

NPD | Top 20 aprile 2020 USA

Final Fantasy VII Remake Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons* NBA 2K20 Grand Theft Auto V Resident Evil 3 Call of Duty: Modern Warfare 2: Remastered MLB The Show 20 Madden NFL 20 Red Dead Redemption 2 Just Dance 2020 FIFA 20 Mortal Kombat 11 Borderlands 3 Predator: Hunting Grounds Mario Kart 8: Deluxe* Star Wars: Jedi: Fallen Order Persona 5: Royal Need for Speed: Heat Dragon Ball Z: Kakarot

*Vendite digitali non incluse



Animal Crossing: New Horizons, che lo scorso mese pure aveva fatto registrare risultati eccezionali, è sceso in terza posizione. Negli ultimi 12 mesi (maggio 2019-aprile 2020) risulta essere il gioco più venduto per Nintendo Switch. Successo anche per Just Dance 2020, che è diventato il titolo della serie venduto più velocemente in assoluto dall'epoca di Just Dance 2014. Call of Duty Modern Warfare continua ad essere una macchina macina soldi: è il gioco più venduto del 2020 e anche degli ultimi 12 mesi. Ribadiamo che tutto quanto affermato fa riferimento al solo mercato USA.