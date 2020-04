Final Fantasy 7 Remake uscirà su PC? Il video di Kitase sembra suggerirlo

Yoshinori Kitase ha pubblicato un video messaggio per festeggiare il lancio di Final Fantasy VII Remake, il filmato mostra anche alcune sequenze di gioco catturate su PC.... un corposo indizio riguardo l'arrivo di FF7 su Windows?

Come segnalato da Nibel, in alcune scene di gameplay mostrate nel video di ringraziamento è possibile leggere la nota "Gameplay Captured on PC", certamente non una conferma ma una possibile indicazione del fatto he una versione per Personal Computer sia effettivamente in fase di sviluppo negli studi di Square Enix.

Per il momento Final Fantasy VII Remake è disponibile in esclusiva temporale su PlayStation 4 e PS4 PRO almeno fino ad aprile 2021, il publisher non ha annunciato porting per altre piattaforme ma sono in molti a pensare che il gioco possa vedere la luce non solo su PC ma anche su Xbox One e probabilmente su console Next-Gen come PlayStation 5 e Xbox Series X in una edizione ad-hoc con migliorie tecniche.

Si tratta in ogni caso solamente di speculazioni e nulla è stato confermato dai diretti interessati. E voi cosa ne pensate? Final Fantasy VII Remake resterà esclusiva PS4 oppure uscirà in futuro anche su PC e altre console?