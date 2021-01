Final Fantasy 7 Remake in uscita su PS5 e PC in contemporanea, per un nuovo rumor

Mancano meno di tre mesi al termine del periodo di esclusività annuale di Final Fantasy 7 Remake, uscito all'inizio dello scorso aprile solamente su PlayStation 4. I possessori delle altre piattaforme hanno quindi drizzato le antenne nella speranza di scoprire quando potranno finalmente mettere le mani sulla riedizione sul gioco.

Square Enix continua a tacere, ma nel web hanno già cominciato a circolare delle voci non ufficiali. Secondo un noto utente di ResetEra, a febbraio dovrebbe avvenire l'annuncio di Final Fantasy 7 Remake per PlayStation 5, assieme a quello di Life is Strange 3. Da allora si è espresso un altro frequentatore del forum internazionale, anch'egli ritenuto affidabile in materia di leak. KatharsisT, così si fa chiamare, afferma di essere a conoscenza dei piani di Square Enix, che prevedono l'annuncio della versione PC di Final Fantasy 7 Remake assieme a quella PS5.

Come sempre accade quando parliamo di rumor e voci non ufficiali, vi consigliamo di prendere tutto con le pinze. D'altro canto, anche noi ci aspettiamo l'arrivo del gioco su piattaforme differenti da PlayStation 4, pertanto potrebbe essere solo una questione di tempo prima che arrivi l'annuncio di Square Enix. La stessa compagnia, tra l'altro, nei giorni scorsi ha suggerito il possibile arrivo di Final Fantasy 7 Remake su Google Stadia o su altre piattaforme cloud streaming.