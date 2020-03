Final Fantasy 7 Remake: gli utenti segnalano l'anticipo del pre-load su PlayStation Store

A quanto pare Square Enix ha nuovamente rivisto i propri piani sulla pubblicazione e distribuzione di Final Fantasy 7 Remake. Alcuni utenti hanno infatti scoperto una nuova data di preload anticipata per le copie digitali del kolossal.

Stando a quanto si legge da diversi report su Reddit e ResetEra, alcuni utenti che avevano comprato una copia digitale di Final Fantasy 7 Remake hanno visto modificare la data di pre-caricamento del gioco, con il download del gioco previsto per 2 o il 3 Aprile a seconda delle regioni di acquisto. Originariamente infatti il preload del gioco era fissato per il 7 o 8 Aprile, sempre su base regionale. Sebbene la notizia non sia stata comunicata ufficialmente da Square Enix, l'anticipo della data di download potrebbe coincidere con la particolare situazione dovuta all'epidemia da Coronavirus. Come è noto infatti, Sony ha deciso di limitare alcuni servizi, nonché la velocità di download del PlayStation Network. L'anticipo potrebbe quindi evitare un ulteriore congestione della rete, permettendo a tutti di scaricare il titolo in tranquillità. D'altronde Square Enix ha già iniziato a spedire le copie fisiche di Final Fantasy 7 Remake, in particolare nelle regioni australiane ed europee, per evitare di causare un ritardo nelle consegne.

In attesa di conferme ufficiali, fateci sapere se avete notato cambiamenti per la data di preload di Final Fantasy 7 Remake. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale sul cast di Final Fantasy 7 Remake.