Final Fantasy 7 Remake utilizza l'IA per riconoscere le emozioni dei personaggi

Ad una settimana dal lancio di Final Fantasy 7 Remake, uno dei titoli più attesi del momento, Square Enix è tornata a parlare dello sviluppo del gioco descrivendo il massiccio utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare la qualità del titolo.

Come rivelato dall'ultimo numero della rivista Edge, il team di Final Fantasy 7 Remake non ha solamente lavorato sul gioco in se ma ha anche sviluppato una tecnologia basata su IA per rendere i personaggi nella maniera più realistica possibile. Stando a quanto dichiarato dal co-director del gioco, Naoki Hamaguchi, lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake ha richiesto l'utilizzo deciso dell'intelligenza artificiale per rilevare le emozioni contenute nei dialoghi con il fine di rendere le espressioni facciali dei personaggi in maniera dettagliata. Inoltre, la tecnologia IA è stata usata per la sincronizzazione del labiale e per regolare i movimenti della telecamera, calcolando la distanza e l'angolazione dei personaggi in ogni singola scena per rendere il tutto molto più realistico.

"In genere è possibile distinguere ogni tipo di contenuto emotivo di un dialogo dall'intonazione e dai modelli, se lo si guarda in un grafico e si vedono i livelli di tensione che aumentano e diminuiscono" ha affermato Hamaguchi, "quindi abbiamo preso un numero di campioni da differenti pacchetti di voci, li abbiamo caricati in un database e quindi abbiamo cercato gli schemi per creare un sistema che ci permettesse a livello molto alto di riconoscere la specifica emozione contenuta in ogni singola parte di dialogo" ha poi concluso.

Insomma, Final Fantasy 7 Remake porta in dote un pezzetto di next-gen. Intanto Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio di Final Fantasy 7 Remake, spiegando poi come girerà su PS4 e PS4 Pro.