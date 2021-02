Final Fantasy 7 Remake gratis con PlayStation Plus ma non si può aggiornare per PS5

L'annuncio della presenza di FF7 Remake tra i giochi PS Plus gratis a marzo è stato accompagnato da un piccolo "giallo" rappresentato dall'indicazione sull'assenza dell'upgrade PS5. Un chiarimento ci viene però offerto dai curatori del PS Blog ufficiale.

Con un una nota a margine della scheda che illustra all'utenza PS Plus le dinamiche di gameplay del capolavoro di Square Enix e ne riassume l'esperienza da vivere esplorando Midgar, Adam Michel di Sony Interactive Entertainment precisa infatti che "non è previsto l'aggiornamento alla versione digitale per PS5 della versione di Final Fantasy 7 Remake".

Con queste dichiarazioni, SIE chiarisce ogni possibile equivoco sorto all'annuncio dell'arrivo di FF7 Remake su PS Plus e conferma che gli abbonati al servizio potranno riscattare solo ed esclusivamente la versione PS4 del kolossal ruolistico. Chi desidera giocare al titolo su PS5 approfittando del suo imminente ingresso gratis nella Instant Game Collection, quindi, potrà farlo soltanto in retrocompatibilità.

Durante lo State of Play tenutosi la sera del 25 febbraio, Square Enix ha confezionato un video confronto di FF7 Remake su PS4 e PS5 per descrivere tutte le migliorie previste con l'update next gen che sarà gratuito per chi ha già acquistato il gioco.