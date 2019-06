Final Fantasy 7 Remake: Video Anteprima della demo E3 2019

Dopo una lunghissima attesa abbiamo provato con mano la demo di Final Fantasy VII, remake di uno dei JRPG più acclamati e venduti di sempre. Ecco come è andata, pad alla mano: ve lo raccontiamo nella nuova video anteprima riportata in cima alla notizia.

La demo di Final Fantasy 7 Remake ci ha permesso di provare il sistema di combattimento, mostrando un battle system rifinito che sembra capace di integrare il dinamismo tipico degli Action RPG più moderni con il tatticismo dei JRPG classici.

I giocatori sono liberi di attaccare i nemici presenti nell'arena, con la possibilità di eseguire combo spettacolari in grado di lanciare in aria gli avversari. Le combo sono utili anche per caricare la barra ATB, che una volta riempita consentirà di infliggere degli attacchi speciali. Sarà inoltre possibile mettere in pausa il combattimento in qualsiasi momento, in modo da pianificare la propria strategia senza particolari limiti di tempo.

Per conoscere più a fondo le nostre impressioni sulla demo di Final Fantasy 7 Remake, vi invitiamo a guardare la video anteprima riportata in cima alla notizia. Ricordiamo che il primo episodio del gioco uscirà il 4 marzo 2020 in esclusiva su PlayStation 4, e che sono attualmente aperti i preorder delle edizioni Standard, Deluxe e 1st Class.

Sapevate che Final Fantasy 7 Remake potrebbe uscire anche su PS5?