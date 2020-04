Final Fantasy 7 Remake, video confronto tra reveal e PS4: com'è cambiato tra 2015 e 2020

Siamo ormai pressoché alla vigilia della data di pubblicazione ufficiale di Final Fantasy 7 Remake su PlayStation 4, fissata per la giornata di venerdì 10 aprile.

Dopo una lunga attesa, il rifacimento dell'iconico JRPG Square Enix è dunque pronto a trovare nuova vita su piattaforme di attuale generazione, in esclusiva temporale per la console Sony. Dal reveal dell'esistenza del progetto sono ormai trascorsi diversi anni, quasi cinque per l'esattezza: il primo trailer di Final Fantasy 7 Remake era infatti stato pubblicato in occasione dell'E3 dell'ormai lontano 2015! Ma quanto è cambiato il titolo in questo arco di tempo?

Per cercare di scoprirlo, l'utente attivo su YouTube come "ElAnalistaDeBits" ha realizzato un interessante video confronto, che mette in luce le differenze stilistiche che contraddistinguono la prima versione del gioco con la sua edizione definitiva. Oltre ad una palette cromatica più brillante, è possibile distinguere anche una certa variazione in alcuni dettagli del character design, oltre ad un'opera di arricchimento complessivo degli scorci proposti all'interno della città di Midgar.



Ricordiamo che l'esclusività del gioco su PlayStation 4 si protrarrà sino all'aprile del 2021: non è chiaro se a quel punto Final Fantasy 7 Remake uscirà su PC o su console next-gen. Nel frattempo, i giocatori che hanno preordinato il titolo su console Sony, possono procedere al preload di Final Fantasy 7 Remake da PS Store.