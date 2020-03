Final Fantasy 7 Remake: un video mostra come è cambiato il bombardamento al Reattore Mako

Come avranno certamente notato i fan di FF7, la scena del bombardamento al Reattore Mako presente nella Demo di Final Fantasy 7 Remake è diversa da quella che ha caratterizzato il kolossal originario di Square Enix. I ragazzi di GameSpot hanno perciò deciso di realizzare una video comparativa tra le due versioni.

L'esplosione del Reattore 1 di Midgar rappresenta la sequenza introduttiva del capolavoro JRPG e, come tanti altri aspetti del titolo primigenio, sono stati profondamente rivisti e modificati in funzione dell'approdo del Remake su PlayStation 4 e, dal 2021 a conclusione dell'esclusiva temporale, su PC e altre piattaforme di questa o della prossima generazione.

La video comparativa che campeggia a inizio articolo ci permette così di intuire gli enormi sforzi compiuti dagli sviluppatori nipponici per attualizzare il comparto grafico dell'originale FF7 ed evolvere ogni elemento ludico, artistico e tecnologico che caratterizza l'opera.

Gli anni trascorsi dall'uscita del "primo" Final Fantasy 7 al suo ritorno nella forma di quest'ultimo Remake, quindi, hanno consentito a Square Enix di concedersi quella "licenza artistica" necessaria a smarcarsi dall'ormai obsoleto linguaggio videoludico dell'originaria avventura di Cloud Strife e Tifa Lockhart, mantenendone però gli elementi fondanti come il canovaccio narrativo e le porzioni più "nostalgiche" dell'interfaccia, dei dialoghi e del sistema di combattimento. A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra, ma prima vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è previsto in uscita per il 10 aprile su PS4. Scaricando l'ultima Demo, è possibile effettuare il download gratuito del nuovo tema dinamico di FF7 Remake.