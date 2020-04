Final Fantasy 7 Remake: video recensione 4K 60fps e voti della stampa internazionale

Dopo una lunghissima attesa e nonostante la complessità del periodo determinata dal persistere della crisi sanitaria scatenata dal Coronavirus/COVID-19, si avvicina il momento della pubblicazione ufficiale di Final Fantasy 7 Remake.

La giornata di oggi, lunedì 6 aprile, segna un'importante tappa di avvicinamento, in quanto è finalmente caduto l'embargo Square Enix sul gioco, con conseguente pubblicazione dei giudizi della stampa specializzata. Sulle pagine di Everyeye, il rifacimento dell'iconico JRPG è stata analizzata nel minimo dettaglio dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli, all'interno della sua recensione di Final Fantasy 7 Remake.

L'accoglienza riservata all'esclusiva temporale PlayStation 4 appare decisamente positiva, come testimoniato dalle votazioni conseguite dal titolo su Mediacritic, noto portale di aggregazione delle valutazioni. Al momento, Final Fantasy 7 Remake vanta infatti una media complessiva pari a 87/100, con 64 recensioni complessivamente disponibili. Di queste ultime, circa una quarantina si attestano su votazioni comprese tra 90/100 e, addirittura, diversi 100/100. Non si contano invece votazioni negative, a fronte di 5 giudizi "intermedi", compresi tra 60/100 e 70/100.



Per offrirvi tutti i dettagli essenziali sull'atteso ritorno di Cloud, Aerith, Tifa, Sephiroth e compagni, la Redazione di Everyeye ha confezionato anche una video recensione in 4K e 60 fps di Final Fantasy 7 Remake: la trovate in apertura e sul Canale YouTube di Everyeye.it! Buona visione!