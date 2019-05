Final Fantasy 7 Remake: videoconfronto del trailer State of Play con il gioco originale

Nel corso della notte tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio, si e svolto il secondo appuntamento con State of Play, nuovo format comunicativo di casa Sony, tramite il quale vengono forniti aggiornamenti sui progetti in corso.

Durante l'evento, piuttosto a sorpresa, Square Enix ha mostrato al pubblico un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake, progetto annunciato per la prima volta nel corso del 2015 e attualmente atteso da un ampio numero di appassionati della saga. Dalla pubblicazione dell'originale Final Fantasy 7 per la prima Playstation sono ormai trascorsi più di vent'anni: quanto sarà differente l'estetica della nuova versione per Playstation 4? Per rispondere a questa domanda, il portale GameXplain ha realizzato un'interessante videocomparazione, con la quale il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake è stato messo a confronto con scene tratte del gioco del 1998. Se siete curiosi di scoprire il risultato, potete visionare il video direttamente in apertura a questa news!



Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che in seguito alla conclusione dello State of Play, Yoshinori Kitase, producer del remake, ha indirizzato un messaggio ai fan di Final Fantasy 7. In conclusione, vi ricordiamo che non sarà necessario attendere troppo tempo per avere ulteriori dettagli sul progetto: informazioni aggiuntive sono infatti state promesse per il mese di giugno.