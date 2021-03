Final Fantasy 7 Remake in VR: la nuova Midgar ricostruita dai fan!

Con l'esclusività Sony del JRPG che si avvia ormai a scadenza, la community videoludica si interroga sulla possibilità di veder approdare l'epopea di Cloud e compagni su altre piattaforme, magari persino con l'ingresso di Final Fantasy VII Remake su Xbox Game Pass.

In attesa di eventuali novità in tal senso da parte di Square Enix, non mancano però le iniziative degli appassionati, con gli utenti più creativi pronti a plasmare una propria Midgar. Particolarmente interessante in questo quadro è la produzione di due fan che hanno voluto ricreare la metropoli sfruttando le possibilità offerte da VRChat. Grazie alla produzione fan-made, i giocatori PC possono immergersi in una versione amatoriale di Midgar, da vivere in prima persona e in grado di regalare alcuni scorci decisamente suggestivi.

L'iniziativa è firmata da Takato Matsuki e Colonel McKernel, due utenti Steam che hanno dedicato il proprio tempo alla creazione di questa interessante esperienza. Tra le location ricreate dal duo, troviamo l'appartamento di Cloud, la casa di Aerith, Seventh Heaven, Church e diverse sedi della Shinra Corporation. L'attività di turismo videoludico virtuale richiede l'utilizzo di VRChat per essere vissuta in Realtà Virtuale, ma l'accesso alla VR non è un requisito imprescindibile per esplorare questa versione di Midgar. Per dare un primo sguardo all'operazione fan-made, in calce trovate alcuni screenshot, mentre in apertura è disponibile un video dedicato: cosa ve ne pare?



In chiusura, vi ricordiamo che Final Fantasy VII Remake è gratis con PlayStation Plus per tutto il mese di marzo.