Final Fantasy 7 Remake: il wrestler Kenny Omega intervista il produttore Yoshinori Kitase

Il wrestler Kenny Omega (molto popolare in Giappone e negli Stati Uniti) ha intervistato il produttore di Final Fantasy VII Remake. Il risultato? Un lungo video della durata di 23 minuti pubblicato sul canale ufficiale Square Enix Japan.

Durante l'intervista si è parlato non solo di FF VII remake ma in generale della lunga esperienza di Kitase nell'industria dei videogiochi, il quale si è soffermato sui suoi ricordi ed i migliori momenti vissuti in questi anni, prima di passare a parlare del personaggio di Cloud e delle origini della Shinra e di Sephiroth. Spazio anche a quesiti sul possibile ritorno di Parasite Eve e sulle musiche della serie Final Fantasy.

Ricordiamo che la demo di Final Fantasy 7 per PS4 è disponibile per il download, tutti coloro che la scaricheranno riceveranno un tema gratis riscattabile dal 10 aprile, data di uscita del gioco. Se volete approfondire le conoscenze sul gioco vi invitiamo a seguire la diretta di questa sera sul canale Twitch di Everyeye.it con protagonisti Sabaku e Francesco Fossetti.

Proprio Francesco ha recentemente provato Final Fantasy 7 ottenendo feedback positivi da questo nuovo contatto con il remake di uno dei JRPG più acclamati e venduti di sempre.