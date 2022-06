Final Fantasy 7 Remake per Xbox annunciato il 12 giugno? Indizio dal PlayStation Store

Il tempo vola: è già passato un anno dall'uscita di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PS5 e ben sei dal termine dell'esclusiva assoluta per le piattaforme PlayStation, avvenuto con il debutto su PC. I tempi, dunque, sembrano ormai essere maturi per un approdo sulle console Xbox...

A sostegno di quest'ipotesi non ci sono solamente dei semplici calcoli temporali, bensì anche un indizio proveniente dal PlayStation Store difficile da ignorare: come fatto notare su ResetEra, Final Fantasy 7 Remake è stato rimosso dalla sezione PlayStation Console Exclusives del negozio digitale della casa. Gli utenti sono pronti a giurare che il gioco era presente fino a poche settimane fa, dunque la rimozione parrebbe essere piuttosto recente e foriera di buone notizie per gli utenti della casa di Redmond.

L'annuncio di Final Fantasy 7 Remake per Xbox sembra quindi essere molto vicino, e non riusciamo ad immaginare un evento migliore dell'Xbox & Bethesda Games Showcase per ospitarlo. L'attesa conferenza di Microsoft prenderà il via alle 19:00 di domenica 12 giugno e adesso abbiamo un ulteriore motivo per attenderla con trepidazione.