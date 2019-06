Final Fantasy 7 Remake per Xbox One appare nei listini di GameStop Irlanda

Dopo quasi quattro di silenzio, Final Fantasy 7 Remake è tornato a mostrarsi con un trailer al PlayStation State of Play al termine del quale campeggiava esclusivamente il logo di PS4.

Ciò non stupisce più di tanto, dal momento che è noto fin dall'annuncio che il titolo sarà un'esclusiva temporale per la console della casa giapponese. Nel trailer dell'E3 2015, infatti, appariva la scritta "Play it first on PlayStation 4". Eppure, a pochi giorni dall'inizio dell'E3 2019, Final Fantasy 7 Remake in versione Xbox One è apparso nel listino di GameStop Irlanda.

Come mai? Che Sony abbia perso l'esclusività temporale? Nel trailer dello State of Play, pur essendoci solamente il logo di PS4, non erano presenti riferimenti all'arrivo anticipato sulla console di Sony, come nel caso del trailer dell'annuncio di quattro anni fa. Voci in tal senso, d'altronde, girano da un bel po' di tempo a questa parte, sebbene non siano mai state confermate.

Ci teniamo a precisare, in ogni caso, che si tratta di semplici dubbi nati dopo la comparsa della versione Xbox One nei listini di GameStop Irlanda. Ufficialmente, Final Fantasy 7 Remake continua ad essere atteso in esclusiva temporale su PlayStation 4. Ne sapremo sicuramente di più tra pochi giorni durante la conferenza E3 2019 di Square Enix, che prenderà il via alle 03:00 di martedì 11 giugno.