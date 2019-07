Final Fantasy 7 Remake su Xbox One? Arriva la smentita ufficiale di Square Enix

Di recente, i canali social ufficiali di Xbox Germania hanno condiviso delle immagini che preannunciavano l'arrivo di Final Fantasy 7 Remake su Xbox One a partire dal 3 marzo del 2020, una notizia smentita dal social media manager della divisione teutonica di Xbox riferendo che si è trattato di un banale errore.

Dopo il chiarimento del dirigente di Microsoft, arriva quest'oggi anche la smentita ufficiale da parte delle alte sfere di Square Enix.

Intervenuti sulle pagine di VideoGamesChronicle per fare ulteriormente chiarezza sulla questione, un portavoce del colosso videoludico giapponese ha risposto alla domanda se ci sono dei piani per portare FF7 Remake su Xbox One spiegando, con un pragmatismo tipicamente nipponico, che "come annunciato in precedenza, Final Fantasy VII Remake sarà distribuito su PlayStation 4 il 3 marzo del 2020. Non c'è alcun piano per l'arrivo del titolo su altre piattaforme".

Il primo atto dell'epopea a episodi di Final Fantasy 7 Remake, quindi, approderà solo ed esclusivamente su PS4 nel marzo del prossimo anno e, come confermato dagli stessi vertici di Square Enix a margine dell'E3 2019 che lo hanno consacrato come miglior videogioco della fiera losangelina, non avrà crossover con FF14, vanterà un look inedito per Tifa e proporrà un nuovo sistema Materia.