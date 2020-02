Final Fantasy 7 richiederà almeno 100 GB di spazio libero su disco?

Sappiamo che Final Fantasy 7 per PS4 occuperà due Blu-Ray tuttavia le esatte dimensioni del gioco non sono ancora state rivelate, un leak sembra però averle svelate nel dettaglio.

Su Reddit un utente ha pubblicato (e poi rimosso) la copertina della versione coreana del gioco, sulla cover è ben riportata la richiesta di almeno 100 GB di spazio libero su disco, probabilmente al netto di eventuali aggiornamenti e patch future. Si tratta di una dimensione importante, tuttavia equiparabile a quella di Red Dead Redemption 2, a sua volta distribuito su due dischi Blu-Ray.

Tuttavia è bene chiarire come potrebbe trattarsi di una stima di massima, inoltre la copertina potrebbe essere provvisoria e il fatto che sia stata rimossa dall'autore farebbe pensare ad un possibile errore in tal senso.

Final Fantasy VII Remake è atteso per il 10 aprile 2020 su PlayStation 4 e PS4 PRO, in esclusiva temporale per almeno dodici mesi, al momento in ogni caso Square Enix non ha annunciato l'uscita su altre piattaforme. La scorsa settimana è stata pubblicata la Opening Cinematic di FF7, il filmato di apertura completo del remake, che permette di dare uno sguardo alla sequenza introduttiva dell'avventura.