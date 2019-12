Final Fantasy 7: Sephiroth, Aerith, evocazioni e una scena inedita nei nuovi screenshot

Square Enix ha svelato tante nuove informazioni e al contempo pubblicato molte immagini inedite di Final Fantasy 7 Remake, atteso GDR in uscita il prossimo anno in esclusiva temporale su PlayStation 4.

Gli scatti condivisi sono molto variegati e si concentrano su molteplici aspetti della produzione. La carrellata comincia con due key art che mostrano Sephiroth avvolto dalle fiamme e Tifa che guarda il cielo stellato, entrambi inquadrati di spalle, e prosegue con differenti personaggi: oltre al volto del già citato villain, possiamo osservare anche quelli del Presidente Shinra, che guida l'omonima compagnia elettrica, Heidegger, il responsabile della sicurezza, e il nuovo arrivato Roche, un Soldier 3-C divenuto un ribelle non presene nel gioco originale.

Dopodiché, è possibile ammirare diverse istantanee di Aerith in combattimento: con il pulsante quadrato potrete farle lanciare un attacco magico a distanza. Schiacciandolo a ripetizione, o tenendolo premuto, la indurrete a sferrare dei rapidi attacchi in successione e al contempo aumentare il numero dei bersagli, in modo da coprire un'area maggiore. Con triangolo potrà invece usare la sua abilità unica, Tempesta. Mantenendo premuto il medesimo tasto sarà in grado di caricare e aumentare la potenza di Tempesta. Aerith possiede anche altre abilità uniche, come Soul Drain (assorbe MP da un nemico), e Lustrous Shield (uno scudo che danneggia i nemici che lo toccano).

Non è ancora finita: le altre immagini ci mostrano l'evocazione Shiva, il Cimitero dei Treni - dove avranno luogo conversazioni e scene inedite, e si svolgerà una storia assente nel capitolo originale - e il quartier generale della Shinra Electric Power Company. Prima di lasciarvi alla visione degli scatti, tutti raccolti nella galleria in calce a questa notizia, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake verrà lanciato il 3 marzo 2020 su PlayStation 4, piattaforma sulla quale rimarrà in esclusiva per un anno. Già che ci siete, potete anche guardare il trailer di Final Fantasy 7 Remake incentrato su Cloud.