Final Fantasy 7: sì, parliamo proprio di QUELLA scena... commovente vero?

Final Fantasy VII è passato alla storia non solo per aver introdotto la serie alle tre dimensioni, ma anche per la sua giocabilità stellare e per la sua storia indimenticabile, forte di un cast di personaggi carismatici e dalle personalità ben definite. Ma tra le tante scene memorabili, una in particolare ha segnato i fan.

Stiamo parlando proprio della morte di Aerith Gainsborough per mano di Sephiroth, in un momento cruciale della trama di Final Fantasy VII. Un momento struggente ed inaspettato che ha lasciato sotto shock i giocatori, costretti a dover dire improvvisamente addio ad un personaggio positivo ed amorevole. Ancora oggi, la morte di Aerith viene considerata una delle scene più traumatiche della storia videoludica, non solo per la brutalità con cui avviene, ma anche per lo straziante sfogo del protagonista Cloud Strife dopo aver assistito alla drammatica fine della ragazza.

A rendere ancora più incredibile quanto avviene su schermo ci pensa anche l'accompagnamento musicale, con il tema di Aerith in sottofondo che rende ancora più potente ed emotiva la scena. I giocatori non volevano credere a questa morte, erano convinti che ci fosse un modo per poter salvare Aerith, per cambiare il suo destino, ma così purtroppo non è.

Che ricordi avete di questo momento che ha segnato la storia di Final Fantasy? Per altre curiosità, ecco quanto ha venduto Final Fantasy 7 dal 1997 ad oggi. Intanto è stato istituito il Final Fantasy 7 Day in Giappone, fissato al giorno di lancio nipponico del classico Square, il 31 gennaio.