Final Fantasy 7: è l'ora dello stretching in un cosplay atletico di Tifa

Final Fantasy 7 Rebirth ci ha incantati con un debutto favoloso che lo ha catalogato come uno dei migliori giochi di Square Enix. Parliamo di un titolo non perfetto, ma che dimostra quanto il team guidato da Nomura stia concentrando i suoi sforzi per confezionare una ricostruzione degna della settima fantasia finale.

Terminata questa seconda, epica avventura svoltasi al di fuori delle ambientazioni della città industriale di Midgar, Final Fantasy 7 Rebirth non ha più segreti. Vorremmo già poter mettere le mani sulla terza e ultima parte della Trilogia Remake, ma prima della chiusura della compilation siamo sicuri ci vorranno ancora tanti anni. Dovremmo forse attendere la prossima generazione di console, ma attraverso questa interpretazione della cosplayer Vanessa 'The Vhenix' Perez siamo già carichi.

Square Enix ci ha portati dentro Final Fantasy 7 Rebirth, permettendoci di esplorare un mondo arido e di scovarne i dettagli nascosti dietro le quinte. È invece l'artista citata ad avvicinarci al party di eroi, in particolare all'eroica Tifa.

In questo cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 Rebirth è l'ora dello stretching. Vediamo l'amica di Cloud nella sua posa simbolica, con le mani rivolte verso l'alto per preparare i muscoli alla prossima sfida. In altri scatti, Tifa è in posizione di guardia per apprestarsi al combattimento.

Warner Bros Hogwarts Legacy - PS5 è uno dei più venduti oggi su