Final Fantasy 7 e il successo in occidente: tutto merito della computer grafica

Da sempre popolarissima in Giappone, la serie di Final Fantasy è divenuta un fenomeno di culto anche in Europa e Stati Uniti grazie all'enorme successo di Final Fantasy VII, il primo episodio della serie ad approdare su PlayStation e ad utilizzare una grafica poligonale 3D.

Proprio il passaggio alle tre dimensioni e, soprattutto, l'implementazione di filmati in computer grafica sono le caratteristiche che, secondo il papà della serie Hironobu Sakaguchi, hanno permesso a Final Fantasy di diventare un grande nome anche sul suolo occidentale. Lo storico game designer ha condiviso questo pensiero nel corso del suo intervento al Monaco Anime Game International Conferences 2023, spiegando anche i motivi per cui la serie non stava riuscendo ad imporsi con i giochi precedenti.

"All'epoca i giocatori occidentali ritenevano la pixel art e lo stile adottato per i personaggi un qualcosa per bambini. Era frustrante vedere che i nostri giochi faticavano ad imporsi in occidente, dato che stavamo cercando un modo per espandere il nostro business. Ce l'abbiamo poi fatta quando siamo riusciti ad implementare la CG in Final Fantasy VII", queste le parole di Sakaguchi sulla questione. Da quel momento la serie ha continuato ad accrescere la sua fama divenendo un punto di riferimento per tutti gli appassionati di videogiochi, non solo nipponici ma anche americani ed europei.

In Giappone intanto è stato istituito il Final Fantasy 7 Day, che ogni 31 gennaio festeggerà l'anniversario del capolavoro Square (oggi Square Enix). E parlando appunto di successi, sapete quanto ha venduto Final Fantasy 7 dal 1997 ad oggi?