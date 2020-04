Final Fantasy 7: il termine Remake ha due significati, di cui uno segreto

Le opere di Testuya Nomura, come i suoi fan ben sanno, si prestano spesso a più interpretazioni: chi avrebbe potuto immaginarlo che anche una parola all'apparenza innocua come "Remake" potesse avere due significati!

Final Fantasy 7 Remake è disponibile sul mercato da più di due settimane, ma continuano ad emergere notizie sulla produzione. Molte di queste le dobbiamo alla guida Ultimania, che è stata tradotta in parte dal giapponese da alcuni fan su Twitter. Oltre ad alcune informazioni sulla suddivisione in parti di Final Fantasy 7 Remake, è emersa un'interessante dichiarazione del director Testuya Nomura in merito all'interpretazione della parola "Remake". Dopo aver affermato che la decisione di utilizzarla nel titolo è stata sua, ha affermato che possiede due significati: il primo, e più ovvio, serve a fugare qualsiasi dubbio sulla natura della produzione, che è un remake e non un remaster; il secondo... non può dircelo! Avete capito bene, il secondo significato è avvolto nel mistero, e potrebbe rimanerci ancora per un bel po' di tempo: "Chiedetemelo di nuovo tra un paio di anni", ha affermato facendosi una bella risata.

Cosa ne pensate al riguardo? Secondo voi, quale potrebbe essere il secondo significato della parola Remake? Nell'ambito della stessa guida, il produttore Yoshinori Kitase ha invece assicurato che con le successive parti la storia di Final Fantasy 7 non verrà stravolta.