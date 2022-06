Final Fantasy 7 The First Soldier: annunciata la Stagione 3 del Battle Royale, le novità

Il piatto forte dell'ultimo spettacolo messo in piedi da Square-Enix ha visto ovviamente protagonista l'annuncio di Final Fantasy 7 Rebirth, ovvero il tanto atteso sequel di Final Fantasy 7 Remake. La compagnia nipponica ha però approfittato dell'occasione anche per annunciare le novità di Final Fantasy 7 The First Soldier.

Mostrando un nuovo trailer dedicato al titolo, Square-Enix ha confermato l'arrivo della Stagione 3 del suo Battle Royale ambientato nel mondo di Final Fantasy 7 e disponibile su dispositivi iOS e Android. Come potete osservare dando uno sguardo al filmato, la Season 3 "Highway Star" introdurrà una mappa completamente inedita, la nuova devastante arma Serpent Launcher, la Materia Acqua, ed il personaggio Macchinista. Tutte queste novità sono state messe in mostra nel corso delle sequenze di gameplay incluse nell'ultimo trailer dedicato al gioco. Al momento non è stata diffusa una data di lancio per la terza Stagione del Battle Royale, e non ci rimane che attendere i prossimi aggiornamenti del publisher.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 The First Soldier è disponibile su iOS e Android. Il gioco è disponibile in formato free-to-play con acquisti in-game opzionali. Nel corso del suo livestream, Square-Enix ha anche presentato con un primo trailer Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, remake dello storico capitolo pubblicato su PSP.