Final Fantasy 7 The First Soldier, il battle royale alla prova: il parere della community

Con l'avvio della prima sessione di Beta di Final Fantasy VII The First Soldier, gli sviluppatori del battle royale hanno potuto raccogliere i primi feedback da parte della community.

Con i risultati ottenuti tramite il questionario somministrato ai partecipanti, Square Enix ha potuto stilare un primo resoconto legato all'accoglienza del titolo mobile. Riassunti in un unico report, i dati delineano il quadro di una produzione dalle caratteristiche complessivamente più che soddisfacenti, con il 57% dei giocatori che ha giudicato Final Fantasy VII The First Soldier più divertente di quanto non avesse inizialmente pensato.

Pareri meno netti sono invece stati riscontrati sul fronte del sistema di controllo, che il 50% dei tester ha trovato leggermente complesso al primo approccio. Con un 16% che lo ha giudicato fin troppo articolato, Square Enix ha garantito che lavorerà duramente per rendere il battle royale maggiormente accessibile. Il team promette miglioramenti anche per quanto riguarda la differenziazione dei diversi stili di combattimento, con l'obiettivo di proporre distinzioni ancora più incisive.



Nel suggerire miglioramenti per la versione definitiva di Final Fantasy VII The First Soldier, la community si è concentrata per il 38% sul sistema di movimento e controllo del personaggio, il 21% sul sistema di controllo delle armi e il 13% sul volume di contenuti proposti dal battle royale.



Per maggiori dettagli sul titolo mobile, in arrivo su iOS e Android nel corso del 2021, vi rimandiamo all'anteprima di Final Fantasy VII The First Soldier redatta da Antonello "Kirito" Bello.