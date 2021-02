Final Fantasy 7 The First Soldier ed Ever Crisis saranno gratis con acquisti in-app

Nella notte Square Enix ha annunciato non solo Final Fantasy VII Remake Intergrade per PlayStation 5 ma anche due nuovi progetti ambientati nell'universo di Final Fantasy 7: il Battle Royale The First Soldier e la raccolta Ever Crisis, entrambi in arrivo su piattaforme mobile (smartphone/tablet) iOS e Android.

Final Fantasy VII The First Soldier è un Battle Royale ambientato a Midgar prima degli eventi narrati in Final Fantasy VII. Nei panni di un aspirante Soldier, il giocatore dovrà usare al meglio le magie e le abilità in una battaglia per la sopravvivenza. Final Fantasy VII Ever Crisis è una esperienza a capitoli che coprirà tutta la timeline di FF7 oltre a nuovi elementi narrativi legati alle origini dei Soldier scritti dallo sceneggiatore di Final Fantasy 7 Remake Kazushige Nojima.

Square Enix conferma poi che The First Soldier uscirà più avanti nel 2021 mentre Ever Crisis arriverà nel 2022, in entrambi i casi i giochi saranno disponibili come download gratuito da App Store e Google Play, con supporto per gli acquisti in-app.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade uscirà invece il 10 giugno su PlayStation 5, tutti i possessori della versione PS4 di Final Fantasy 7 potranno ricevere l'aggiornamento next-gen gratis mentre Episodio Yuffie sarà disponibile unicamente su PlayStation 5.