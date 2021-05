Final Fantasy 7 The First Soldier/Integrade e Judgment 2 oggi su Twitch, ecco gli orari

Due appuntamenti si aggiungono al palinsesto del canale Twitch di Everyeye.it in questo venerdì di inizio maggio. Seguiremo in diretta lo showcase di Final Fantasy e il reveal del nuovo Judgment, ecco gli orari da segnare in agenda.

Alle 13:00 Square Enix terrà uno show per mostrare il gameplay di Final Fantasy VII The First Soldier, il Battle Royale ambientato nel mondo di FF7, durante l'evento ci sarà spazio anche per Intergrade, in arrivo a giugno in esclusiva su PlayStation 5. Appuntamento sul canale Twitch dalle 12:30 per scoprire tutte le novità su questi due titoli di una delle serie più amate e popolari al mondo.

Alle 16:00 invece scade il conto alla rovescia legato a Judgment, SEGA dovrebbe pubblicare il primo trailer di Lost Judgment, sequel dell'avventura sviluppata da Team Yakuza e recentemente ripubblicata in versione rimasterizzata su PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia. Il PlayStation Store ha svelato in anticipo l'esistenza di Lost Judgment ma c'è ancora molto da scoprire, durante il Q&A POP (in programma dalle 15:00 alle 17:00) commenteremo il debut trailer del gioco.

Infine vi ricordiamo che stasera alle 21:00 saremo in diretta con una live interamente dedicata a Resident Evil Village, vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye!