Final Fantasy 7 The First Soldier: moto e Chocobo nel nuovo trailer del battle royale

In occasione del Tokyo Game Show 2021 è stato mostrato al pubblico un nuovo trailer dedicato a Final Fantasy 7 The First Soldier, ovvero il battle royale ambientato nell'universo dell'amatissimo capitolo della serie Square Enix.

Il filmato in questione non è altro che una carrellata di sequenze in game che permette ai giocatori di vedere in movimento tutte le classi presenti nel gioco. Oltre a poter utilizzare le armi da fuoco per contrastare gli avversari controllati dall'intelligenza artificiale o gli altri giocatori, i soldati dispongono di un set di abilità che varia in base alla classe selezionata. Nel trailer vediamo infatti che il Mago è in grado di lanciare incantesimi, il Monaco è un letale combattente corpo a corpo e il Ninja sfrutta le sue abilità di movimento per arrivare alle spalle del nemico e finirlo con un enorme shuriken. Parte del trailer è invece dedicata ai veicoli, tra i quali troviamo sia le iconiche moto di FF7 che i buffi Chocobo, utili per spostarsi rapidamente tra i luoghi d'interesse della mappa.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 The First Soldier arriverà entro la fine dell'anno su Google Play Store di Android e App Store di iOS, ma non si conosce al momento la data d'uscita ufficiale del free to play. Se volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di Final Fantasy 7 The First Soldier.