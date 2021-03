Final Fantasy 7 The First Soldier: Nomura è alla ricerca di una nuova fanbase per la serie

In una recente intervista con Famitsu, Tetsuya Nomura ha svelato nuovi dettagli su Final Fantasy 7 The First Soldier, il battle royale per dispositivi mobile legato al celebre franchise, dichiarando di essere alla ricerca di una nuova fanbase.

Annunciato durante lo State of Play di febbraio, Final Fantasy 7 The First Soldier sarà ambientato trent'anni prima degli eventi del gioco originale e, come confermato dallo stesso Nomura, influenzerà gli eventi di Final Fantasy Ever Crisis. Interrogato su quale fosse il pubblico di riferimento del nuovo battle royale per dispositivi mobile, il creative director di Square Enix ha affermato: "Le fanbase di IP di lunga data, non solo quella di Final Fantasy 7, diventano statiche ad un certo punto. Così la nostra sfida è quella di attirare altri tipi di fanbase". Nomura ha poi proseguito dichiarando che la The First Soldier nasce con l'intento di entrare nel settore più popolare del momento, quello dei battle royale. Nelle speranze del director il gioco farà da catalizzatore per tutti coloro che non hanno familiarità con la serie Final Fantasy, così da avvicinarli all'universo espanso di Final Fantasy 7.

In termini di gameplay, Nomura ha confermato la presenza di un sistema provvisoriamente definito "Styles": le icone sullo schermo permettono di accedere ad abilità speciali che possono essere utilizzate a seconda della tipologia di battaglia. Al momento il team di sviluppo sta concentrando le proprie attenzioni sul bilanciamento e sulle sensazioni di gioco. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Final Fantasy 7 The First Soldier arriverà nel corso del 2021 su dispositivi Android e iOS. Sulle nostre pagine potete trovare l'anteprima di Final Fantasy 7 The First Soldier.