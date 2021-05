Final Fantasy 7 The First Soldier: oltre un'ora di gameplay e data della Beta

Durante l'evento Final Fantasy VII The First Soldier Official Live Stream #0 Square Enix ha annunciato che il Battle Royale ambientato nell'universo di FF7 entrerà in Closed Beta a giugno, per il momento solo negli Stati Uniti, Canada e Giappone.

Nello specifico dal primo al 7 giugno la Closed Beta verrà aperta negli Stati Uniti e in Canada su Android mentre dall'1 all'8 giugno aprirà in Giappone sia su iOS che su smartphone e tablet Android. Il numero di partecipanti sarà limitato a 10.000 su entrambe le piattaforme, purtroppo al momento Square Enix non ha annunciato alcun test per l'Europa ma non è escluso che una Closed Beta possa essere lanciata nel nostro continente nello stesso periodo o comunque durante l'estate.

In apertura potete rivedere l'evento Final Fantasy VII The First Soldier Official Live Stream #0 che ha proposto oltre un'ora di gameplay del Battle Royale Mobile mostrando le meccaniche di gioco e il comparto tecnico della produzione, gli sviluppatori hanno confermato che l'app sarà disponibile nel corso del 2021, senza però rivelare una data di uscita. Durante lo show c'è stato spazio anche per un nuovo trailer di Final Fantasy VII Intergrade per PlayStation 5, quest'ultimo in arrivo a giugno solo sulla console next-gen di Sony.