Final Fantasy 7 The First Soldier: il prequel gratis ha una data d'uscita

Nonostante sia stato confermato ufficialmente per il debutto a novembre su sistemi mobile tempo addietro, Square Enix non aveva ancora comunicato con precisione il giorno in cui Final Fantasy VII The First Soldier sarebbe stato disponibile. Adesso però c'è la certezza su quando sarà possibile giocare il prequel di Final Fantasy VII.

I fan della serie potranno scaricare in maniera del tutto gratuita il battle royale ambientato nell'universo del settimo capitolo a partire dal prossimo 17 novembre 2021. Ambientato in una Midgar del passato, Final Fantasy 7 The First Soldier ci mette nei panni di un candidato Soldier in lotta per la sua sopravvivenza e per essere definitivamente selezionato per entrare a far parte del gruppo militare. Il producer del gioco, Tetsuya Nomura, ha rivelato che il titolo è stato creato per espandere ulteriormente la fanbase del franchise, attirando così le attenzioni di un nuovo tipo di pubblico amante di uno dei generi multiplayer più in voga negli ultimi anni.

Il trailer di Final Fantasy 7 The First Soldier ci permette di avere un assaggio di alcuni dei contenuti presenti nel nuovo titolo di Square-Enix, mostrando alcune delle classi presenti quali il Mago, il Monaco e il Ninja, oltre alla presenza di moto e degli iconici Chocobo.