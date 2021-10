Final Fantasy 7 The First Soldier, il prequel gratis di FF VII: preregistrazioni aperte

Dopo aver confermato il mese di novembre 2021 come finestra di lancio di Final Fantasy VII: The First Soldier, il team di Square Enix aggiorna il pubblico sull'esordio del titolo.

Il colosso videoludico giapponese ha infatti annunciato che le pre-registrazioni per il battle royale sono ora ufficialmente aperte in tutto il mondo. Distribuita in formato free to play, la nuova declinazione dell'immaginario di Final Fantasy VII è dunque ora accessibile sugli store digitali di Google ed Apple. Di seguito, vi riportiamo i relativi link per procedere alla pre-registrazione per il titolo mobile per dispositivi Android e iOS:

Ambientato prima degli eventi narrati nell'iconico Final Fantasy VII,condurrà i giocatori in una Midgar del passato, dove potranno vestire i panni di un giovane che desidera diventare un Soldier. Il gioco, lo ricordiamo, si strutturerà sul fronte ludico in un vero e proprio, che parte della community ha avuto modo di testare nel corso dell'estate grazie ad una sessione di beta.In attesa di scoprire la data di lancio del titolo, vi ricordiamo che Final Fantasy VII: The First Soldier porterà in scena anche Chocobo e veicoli a due ruote