Final Fantasy 7 The First Soldier saluta il pubblico: il battle royale chiude i battenti

Come annunciato sul finire dello scorso anno, è giunto il momento della chiusura definitiva di Final Fantasy VII: The First Soldier, il titolo gratuito ambientato nell'universo del celebre JRPG.

Il team di Square Enix, preso atto di risultati al di sotto delle aspettative, ha infatti deciso di concludere l'esperimento proposto con il free to play. Il battle royale per dispositivi mobile Android e iOS, lo ricordiamo, consentiva agli appassionati di fronteggiarsi in uno scontro al cardiopalma tra le strade di Midgar.

A partire da oggi - mercoledì 11 gennaio 2023 - Final Fantasy VII: The First Soldier chiude dunque ufficialmente i battenti. In concomitanza con la data odierna, Square Enix cessa di supportare la produzione mobile, che perde i propri server di riferimento. Per l'occasione, il team di sviluppo di Final Fantasy VII: The First Soldier ha affidato al proprio account Twitter ufficiale un ultimo messaggio di ringraziamento rivolto alla community che ha popolato sino ad ora le strade di Midgar.



Con il cinguettio disponibile in calce a questa news, si chiude dunque ufficialmente l'esperimento nipponico. Sopravvissuto per poco più di un anno, Final Fantasy VII: The First Soldier aveva accolto la Stagione 3 durante l'estate del 2022, mentre sul finire del 2021 aveva festeggiato il superamento dei 2 milioni di download.