Final Fantasy 7: Tifa Lockhart in un cosplay entra in azione

Ultimamente Tifa Lockhart è stata al centro di tanti scenari. Molti videogiocatori aspettavano il suo ritorno col remake di Final Fantasy 7, il rifacimento di uno dei videogiochi più amati della saga di Square Enix. Insieme a Cloud Strife, Aerith, Sephiroth e gli altri, la barista del Seven Heaven ritorna sugli schermi dei videogiocatori.

Il suo ritorno in una nuova veste grafica risale a qualche anno fa, in attesa del proseguimento della storia con i prossimi capitoli che Square Enix pubblicherà più avanti. È tornata anche in un'altra veste grafica, molto più osé e molesta al Senato italiano, e poi con le mod di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PC sempre senza veli.

Eliminando però queste ultime due versioni, rimane comunque ben impressa nella mente di tutti i fan della serie quella ragazza bella e affascinante dai lunghi capelli castani, la maglietta corta e bianca, la gonna nera e i guanti. Tifa Lockhart ha fatto innamorare tutti fin dalla sua prima realizzazione di più di venti anni fa, e l'effetto non poteva essere diverso nel nuovo decennio con i remake.

Le cosplayer poi ci mettono del loro: su Weibo, è diventato virale un cosplay di Tifa Lockhart di una ragazza cinese, che si può osservare in basso in un album corposo.