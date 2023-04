Final Fantasy 7: Tifa si tira su le bretelle in un cosplay dall'italiana Robin Ren

Dopo lo State of Play di Final Fantasy 16 tutti gli occhi sono puntati su Square Enix e sul prossimo capitolo ufficiale della leggendaria saga di giochi di ruolo a stampo nipponico. Gli appassionati del franchise, tuttavia, non si dimenticano degli altri due progetti in fase di sviluppo presso la software house.

Mentre i fan hanno già potuto osservare la lista trofei di Final Fantasy Pixel Remaster, che include ben sei trofei di Platino, uno per ognuno dei titoli della collezione, una fetta dell'utenza rivolge la sua attenzione nei confronti del capitolo più amato della serie.

Ad attirare su di sé gli sguardi degli appassionati è la cosplayer italiana Robin Ren, la quale è in attesa di tornare a Midgar con Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte del progetto remake cominciato nel 2020. Sapete che con Final Fantasy 7 Rebirth Square Enix intende superare il combat system di Final Fantasy 12?

In questo cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 ritroviamo la bellissima eroina dai lunghi capelli scuri e dalle iridi degli occhi color castano rossastri. Nell'interpretazione dell'artista nostrana la combattente si tira su le bretelle, una parte fondamentale del suo classico outfit composto anche da un top sportivo bianco e da una minigonna nera in pelle. Sullo sfondo dello scatto condiviso da Robin Ren osserviamo il Settore 7 della città industriale di Midgar.