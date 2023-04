Final Fantasy 7: tre curiosità su Cloud Strife che forse non conoscete

Cloud Strife è uno dei personaggi più celebri ed amati della storia di Final Fantasy. Del resto è pur sempre il protagonista di Final Fantasy VII, considerato ancora oggi tra i migliori esponenti dell'iconica serie Square Enix.

Scopriamo dunque tre curiosità su Cloud di Final Fantasy che forse potreste non conoscere, e che danno ancora più background all'iconico guerriero.

In origine doveva essere un "berserker"

Nelle primissime fasi di sviluppo dell'originale Final Fantasy VII, gli autori avevano pensato ad una caratterizzazione ben diversa per Cloud rispetto a quella che abbiamo poi visto nel gioco completo. Inizialmente Square lo aveva concepito come un "berserker", un personaggio più cupo ed aggressivo che in combattimento non avrebbe mai utilizzato il suo braccio sinistro, tenuto bloccato da un misterioso sigillo. Ad un certo punto nella storia il sigillo si sarebbe spezzato, permettendo a Cloud di sprigionare tutto il suo devastante potere. Con il passare del tempo, Square ha poi modificato la caratterizzazione del suo eroe, trasformandolo nella versione conosciuta da tutti i fan.

Quanti anni ha Cloud di FF7?

Nei giochi che lo vedono coinvolto non ci sofferma più di tanto sull'età di Cloud, che resta sostanzialmente un mistero. Ebbene, all'inizio di Final Fantasy VII il mercenario ha 21 anni, e nonostante la giovane età ha già molte esperienze pregresse come guerriero. Basti pensare agli eventi di Crisis Core Final Fantasy VII, che si svolgono sette anni prima del capitolo principale: Cloud è dunque solo un ragazzino di 14 anni quando prova ad arruolarsi tra i SOLDIER.

Non solo Final Fantasy VII

Oltre al settimo episodio ed il relativo Remake, Cloud è comparso in diversi altri giochi di Final Fantasy: si pensi ai vari Dissidia Final Fantasy, ma anche a World of Final Fantasy e Final Fantasy Explorers, giusto per citarne alcuni. Ma l'iconico personaggio ha varcato anche i confini della sua serie di appartenenza: oltre a fare più comparse in Kingdom Hearts, è un lottatore bonus in Ergheiz, un Picchiaduro prodotto sempre da Square tra il 1998 e il 2000. Al di fuori di Square Enix, infine, Cloud è stato incluso come DLC in Super Smash Bros. for 3DS and Wii U, per poi tornare anche in Super Smash Bros. Ultimate.

Ora si attende di rivederlo in azione nella seconda parte del remake di Final Fantasy VII: ecco tutto quello che sappiamo su Final Fantasy 7 Rebirth. Sapete inoltre quanto ha venduto la serie di Final Fantasy sin dalle sue origini nel 1987?