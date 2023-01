Final Fantasy 7: il wrestler Kenny Omega sale sul ring travestito da Sephiroth

Sephiroth non ha certo bisogno di presentazioni: siamo davanti ad uno dei più popolari villain non solo di Final Fantasy, ma anche di tutto il mondo videoludico in generale, con migliaia di fan sparsi in tutto il mondo. E c'è anche un famoso wrestler tra gli appassionati del personaggio di Final Fantasy VII.

In occasione di Wrestle Kingdom 17, ultima edizione del più importante show della New Japan Pro Wrestling, Kenny Omega si è presentato per il suo match contro Will Ospreay valido per l'IWGP United States Championship travestito da Sephiroth. Non solo il costume ricalca in maniera fedele e curata il vestiario dell'iconico personaggio, ma Omega è entrato sul ring sulle note di One Winged Angel, con un'entrata estremamente spettacolare e coreografica che ha mandato in estasi il pubblico nipponico.

Il lottatore canadese, performer non solo della NJPW ma anche per la All-Elite Wrestling (AEW), è da sempre un grande appassionato di videogiochi, oltre che di Final Fantasy: la sua mossa finale si chiama One Winged Angel proprio in onore di Sephiroth, mentre uno dei suoi colpi più caratteristici è il V-Trigger, ispirato alla meccanica vista in Street Fighter V. In passato, tra l'altro, Kenny Omega ha intervistato il producer di Final Fantasy 7 Remake Yoshinori Kitase, dove si è parlato anche della lunga carriera del game designer in forza a Square Enix.

Come tanti altri giocatori, sicuramente anche Omega sta attendendo con impazienza di mettere le mani sopra la seconda parte del Remake di Final Fantasy VII: Square Enix ha confermato che lo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth sta accelerando, e non è dunque da escludere che nuove informazioni più corpose sul gioco possano arrivare nel corso del 2023.