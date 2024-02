Final Fantasy 8: il director cambierebbe il combat system in un eventuale Remake

Mentre le attenzioni sono tutte rivolte a Final Fantasy VII Rebirth, c'è anche chi spera prima o poi di vedere un remake vero e proprio anche per Final Fantasy VIII, il celebre episodio della serie pubblicato per la prima volta nel 1999. Ma qualora il progetto diventasse realtà, alcuni aspetti potrebbero essere ben diversi.

Nel corso di un'intervista con IGN.com volta a celebrare il venticinquesimo anniversario dell'avventura con protagonista Squall Leonhart, il director del classico originale Yoshinori Kitase ha rivelato che in un eventuale Final Fantasy VIII Remake apporterebbe profondi cambiamenti al sistema di combattimento visto su PS1, in particolare il sistema Junction.

"Ricorderete che in Final Fantasy VIII c'era il sistema Junction, con i nemici che aumentavano di livello in linea con quello del giocatore. Ovviamente si doveva il personalizzare il Junction nella maniera tale da superare ogni tipo di sfida, e proprio per questo penso sia stato molto difficile da padroneggiare per alcuni giocatori, che a volte semplicemente non trovavano il modo migliore per sfruttarlo", ricorda Kitase spiegando che "in un Remake rielaborerei a fondo quel sistema di combattimento per trasformarlo in qualcosa di più bilanciato in termini di difficoltà ed accessibilità, mi soffermerei su questo".

Quanto detto da Kitase è tuttavia una pura ipotesi, in quanto il game designer sottolinea che non ci sono piani per Final Fantasy VIII Remake ed è molto improbabile che diventi realtà: "Ho capito che provare a ricreare la mole di contenuti degli RPG di allora e adattarli ai giorni nostri non è affatto una cosa da prendere alla leggera. Sarebbe un investimento di tempo e fatica così enorme che dobbiamo davvero riflettere a lungo prima di intraprendere qualunque tipo di progetto simile", spiega il director. Chissà, forse è proprio per questo se non si parla praticamente mai di un remake di Final Fantasy 8.

Lo stesso Kitase ha tra l'altro detto che il remake di Final Fantasy 6 richiederebbe almeno 20 anni di lavoro in particolare per la presenza dei suoi tantissimi personaggi giocabili disponibili. Forse certi progetti sono destinati a rimanere un sogno.