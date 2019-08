Final Fantasy 8 Remastered: addio al meme più divertente del gioco originale

Ricordate il meme di Final Fantasy VIII "You're the best looking guy here" rivolto a Squall? Come annunciato da Square Enix con un tweet dal tono scherzoso, questo meme non sarà più presente in Final Fantasy VIII Remastered...dove in effetti Squall diventerà il ragazzo più bello della scuola!

In una delle scene iniziali del gioco originale, Rinoa si rivolgeva a Squall dicendogli "You're the best looking guy here" (tradotto in italiano, "Sei il ragazzo più bello qui"). Il meme nasceva dai limiti grafici dell'epoca, e dal volto pixelloso di Squall: ingrandendo l'inquadratura sul viso del protagonista, infatti, il volto dell'eroe era a malapena riconoscibile.

Grazie ai miglioramenti apportati al comparto grafico, in Final Fantasy VIII Remastered il volto di Squall sarà molto più dettagliato. E non sarà più possibile "prendere in giro" la bellezza di Squall. Ad annunciarlo è la stessa Square Enix con un tweet molto divertente pubblicato sulla pagina ufficiale di Final Fantasy, dove possiamo vedere la famosa scena del meme ripresa nel remaster di Final Fantasy VIII: adesso il volto di Squall è ampiamente riconoscibile, e non è più pixelloso.

Con l'occasione ricordiamo che Final Fantasy VIII Remastered è atteso in uscita nel corso del 2019 su PS4, Xbox One e PC. Stando alle ultime indiscrezioni, il gioco potrebbe uscire in edizione fisica e includere il doppio audio inglese e giapponese.