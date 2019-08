Final Fantasy 8 Remastered: aperti i preordini su Steam

Non vedete l'ora che Final Fantasy 8 Remastered sia disponibile? Allora abbiamo un'ottima notizia per voi, dal momento che su Steam sono appena state aperte le prenotazioni del titolo rimasterizzato in alta definizione.

Potete quindi aprire la pagina ufficiale Steam del gioco e prenotare la vostra copia al prezzo di 19,99 euro, così da giocarlo immediatamente al momento dell'uscita fissata al prossimo 3 settembre 2019.

Nel caso in cui il vostro PC non fosse particolarmente performante, potete dare un'occhiata di seguito all'elenco ufficiale dei requisiti di sistema minimi e consigliati:

Minimi

Sistema operativo: Windows® 7 SP1 / 8.1 / 10

Processore: AMD A-Seiries 2.2GHz / Intel® Core™ i3 2.2GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon™ R7 240 / NVIDIA® GeForce® GT 730

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX Compatible Sound Card

Note aggiuntive: OpenGL 3.3 o superiore

Consigliati

Sistema operativo: Windows® 7 SP1 / 8.1 / 10

Processore: AMD A8-Series 3.1GHz / Intel® Core™ i5 2.8GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon™ RX 470 / NVIDIA® GeForce® GTX 960

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX Compatible Sound Card

Note aggiuntive: OpenGL 3.3 o superiore

Non si tratta di un gioco molto esigente in termini di risorse, ma per giocarlo alle risoluzioni più alte avrete comunque bisogno di una scheda video di almeno qualche anno fa.

Avete già visto il lungo video di gameplay di Final Fantasy 8 Remastered?